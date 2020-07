Zaterdag afscheid van verongelukte Geert (65) LSI

09 juli 2020

14u08

Bron: LSI 2 Roeselare In de Sint-Petrus en –Pauluskerk in Rumbeke (Roeselare) wordt zaterdag 11 juli afscheid genomen van Geert Vermander (65). In de Sint-Petrus en –Pauluskerk in Rumbeke (Roeselare) wordt zaterdag 11 juli afscheid genomen van Geert Vermander (65). Hij verongelukte dinsdagnamiddag met zijn fiets bij het dwarsen van de Rijksweg (N36) vanuit de Koestraat.

De plechtigheid zal in familiekring plaatsvinden, maar wie Geert en zijn familie een groet wil brengen, kan tussen 9.15 en 10 uur achteraan in de kerk op het Rumbeekse Kerkplein terecht. Op donderdag en vrijdag kan er ook in het uitvaartcentrum Snoeck in Izegem tussen 15 en 19 uur een laatste groet gebracht worden.

Geert werd dinsdagnamiddag door een auto gegrepen toen hij met zijn fiets aan de hand vanuit de Koestraat de Rijksweg wou dwarsen. Hij was onder andere vrijwilliger bij de Gardeboefeesten, lid van de Gezinsbond en werkte tot zijn pensioen 38 jaar voor machinebouwbedrijf Boucherie in Izegem. Geert laat een echtgenote, vier kinderen en acht kleinkinderen achter.