Zapper vakantiewerkingen gaan door tijdens zomervakantie, maar met extra veiligheidsmaatregelen Charlotte Degezelle

06 juni 2020

08u27 0 Roeselare Goed nieuws voor de Roeselaarse ouders. Ondanks Covid-19 kunnen de Zapper vakantiewerkingen, uitgezonderd de losse activiteiten, georganiseerd door de stad doorgaan. Dit wel met iets meer maatregelen dan normaal. “Maar elke maatregel is afgewogen en heeft de bedoeling om nog altijd genoeg speelkansen, aanbod en fun te garanderen”, aldus jeugdschepen Dirk Lievens.

In eerste instantie kunnen alle kampen doorgaan. “Maar er zal gewerkt worden met contactbubbels. Binnen deze bubbels zullen de kinderen volop kunnen spelen en sporten. De dichte contactspelletjes zullen we uiteraard wel vermijden”, weet de schepen. Ook de speelpleinwerking is een feit. “Maar een coronaproof speelpleinwerking organiseren vraagt heel wat inspanningen, heel wat animatoren en heel wat locaties. Alle kinderen worden in contactbubbels verdeeld. Hieronder horen ook de animatoren. Net zoals bij de kampen kunnen kinderen en animatoren uit dezelfde bubbel eindeloos ravotten.” Er zijn deze zomer speelpleinwerkingen op vier locaties. Speelodroom, normaal integraal op het Kerelsplein, gaat door vanaf 1 juli tot en met 28 augustus in vijf contactbubbels op verschillende locaties in Roeselare. In Oekene is er speelpleinwerking van 1 tot en met 10 juli, in Beitem van 6 tot en met 17 juli en speelpleinwerking Babbeloe gaat door vanaf 6 juli tot en met 14 augustus. “Om deze werkingen te organiseren zijn er enkele belangrijke wijzigingen. Zo moet er vooraf ingeschreven worden. Dit kan enkel per week en meteen voor de volledige week van maandag tot vrijdag”, duidt de schepen. “De dag zelf inschrijven is niet mogelijk en de plaatsen zijn beperkt. We organiseren een aparte tienerwerking, hiervoor moet ook vooraf worden ingeschreven. Tot slot is er dit jaar geen busvervoer mogelijk. We gaan dus ook niet op uitstap.” De losse activiteiten die door de stad traditioneel georganiseerd worden gaan deze zomervakantie niet door. Bij iedere activiteit worden er nieuwe groepen gevormd en dit mag momenteel nog niet.

Inschrijven voor de speelpleinwerking kan vanaf 15 juni om 19 uur. De inschrijvingen voor de kampen gingen door in januari, en blijven gelden. Meer op http://www.zapper.roeselare.be.