Zandzakjescontainer wordt kunstige creatie

16 mei 2020

De zandzakjescontainer op het einde van de Lorkenstraat was voor de omwonenden een dagelijkse herinnering aan de ernstige overstromingen die in 2012 en 2016 hun wijk troffen. Maar die tijd is voorbij want de voorbije weken kreeg de container een artistiek kleedje aangemeten. “Met artistiek engelengeduld werd een doordeweekse zandzakcontainer een pracht van een kunstwerk. Het containerproject is het werk van kunstenaar Siva in opdracht van Stad Roeselare en op vraag van de omwonenden”, vertelt Thierry Bouckenooghe van het wijkcomité. Siva, ofte Siebe Vanderheere, ging al in maart aan de slag. “Ik heb er lang aan gewerkt, maar het containerproject is klaar. Ruw geschat telt de container tussen de 6.000 à 7.000 bolletjes”, zegt hij. Het werk moet een link vormen tussen het aanwezige groen in de wijk en de vier seizoenen. “Kunst brengt verbeelding en verbinding in de wijk. Tal van mensen plannen hun coronawandeling speciaal langs het kunstwerk wat leidt tot zeer positieve reacties”, besluit Thierry.