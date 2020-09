Zaakvoerster bouwt loonachterstand van 267.000 euro op: fikse geldboete en 10 maanden cel gevorderd Siebe De Voogt

16 september 2020

13u25 0 Roeselare De zaakvoerster van een schrijnwerkbedrijf uit Roeselare riskeert in de Brugse rechtbank 10 maanden cel met uitstel en 11.200 euro boete. L.V. (36) uit Lichtervelde betaalde onder meer de lonen van haar personeel niet correct uit. Op een bepaald moment bedroeg de loonachterstand zelfs 267.000 euro.

De zaakvoerster kreeg in het verleden volgens het arbeidsauditoraat al verschillende waarschuwingen voor haar loonbeleid. “Iemand in het bedrijf kreeg bijvoorbeeld twee jaar geen vakantiegeld uitbetaald”, stelde de arbeidsauditeur. “Anderen klaagden dan weer over het feit dat ze drie maanden geen loon ontvingen.” Toen op 22 augustus vorig jaar de loonachterstand van L.V. tegenover zeventien werknemers opgelopen was tot 267.000 euro, was voor het arbeidsauditoraat de maat vol. De vrouw moest zich woensdagmorgen voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor het niet-correct uitbetalen van lonen tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. “Samen met haar vader was ze bovendien bestuurder van de vennootschap, terwijl ze ook als werknemer waren ingeschreven. Dat kan niet.”

L.V. hangt 10 maanden cel met uitstel boven het hoofd en 11.200 euro boete. De vrouw betaalde intussen een klein deel van de achterstallige lonen terug. De rechter stelde de zaak uit naar 18 november, zodat ze de kans krijgt om nog meer van haar werknemers uit te betalen.