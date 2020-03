Zaakvoerders Mini World met de handen in het haar door verplichte sluiting: “Corona zou wel eens de doodsteek van onze zaak kunnen worden” Charlotte Degezelle

13 maart 2020

12u05 3 Roeselare Bij binnenspeeltuin Mini World in de Gitsestraat zit zaakvoerder Filip De Prest met de handen in het haar. De voorbije jaren was het al niet evident om het hoofd boven water te houden en nu vreest hij dat de verplichte sluiting om het coronavirus tegen te houden zijn zaak wel eens definitief de nek om kan doen.

Filip De Prest en Cindy Vertoont runnen Mini World sinds februari 2018. Vanaf het eerste jaar hadden ze het niet onder de markt. “In het eerste jaar was er die bloedhete zomer waarin we maar een tiende van de normale omzet tijdens een zomervakantie draaiden”, vertelt Filip. “Vervolgens werden we getroffen door een reeks persoonlijke problemen en vorig jaar maakte ik een serieuze val, waardoor ik zelf niet in de zaak kon staan. En nu is er die verplichte sluiting. Net in een periode die normaal een succes is voor binnenspeeltuinen. Al onze weekends waren bijna volzet met feestjes, maar die moesten we allemaal annuleren. Dit is een drama, want onze vaste kosten moeten we blijven betalen. Water, elektriciteit, de lening, onze huishuur,... Ik vrees dat het coronavirus de doodsteek wordt van Mini World. Ik probeer de banken te contacteren, maar niemand is bereikbaar. Er is ook sprake van uitstel van betaling van de BTW en RSZ, maar dat is geen oplossing, want er zullen wekenlang geen inkomsten zijn.”