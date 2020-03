Zaakvoerders Au Grand Café realiseren met fonduehuis Le Petit Feu hun lang gekoesterde droom: “Het is de perfecte plek om onze horecacarrière af te sluiten, al denken we nog niet aan stoppen met Au Grand Café” Charlotte Degezelle

12u20 0 Roeselare “Sinds we in 1996 ons horeca-avontuur startten, dromen we eigenlijk al van een fonduehuisje.” Aan het woord zijn Kurt Hinderykx (53) en Sandra Desticker (49), zaakvoerders van brasserie Au Grand Café langs de Noordstraat. De droom die ondertussen al enkele decennia bij hen leeft, maken ze vanaf woensdag waar want dan openen ze langs de Sint-Amandsstraat een bijkomende zaak: Le Petit Feu.

Kurt en Sandra zijn gepokt en gemazeld in de horeca. Op vandaag, en al sinds 2011, zijn ze vooral gekend als de gezichten van Au Grand Café. Maar alles startte indertijd met Bozart (op vandaag Beaux Arts nvdr.) op de Grote Markt. “We baatten Bozart, indertijd nog een echt danscafé, uit van 1996 tot 2002 en lieten de zaak vervolgens over”, vertelt het koppel. “Maar in 2008 pikten we de draad er opnieuw op tot in 2017.” In tussentijd waren Kurt en Sandra de gezichten van restaurant, en later evenementenlocatie, ’t Stil Genot in Ardooie en van ontbijt- en broodjeszaak De Garde langs de Noordstraat. “Maar een kleinschalig fonduehuisje, dat we met z’n tweetjes konden runnen, stond altijd al op ons verlanglijstje”, zeggen Kurt en Sandra.

Toen ze hoorden dat het pand waar restaurant Sofie ’s Choice negen jaar gevestigd was, vrij kwam, waren ze er als de kippen bij om te informeren. “Een dergelijk pandje vind je niet zo vaak. Was het niet vrij gekomen, dan hadden wij gewoon verder ons ding gedaan in Au Grand Café en was het fonduehuisje mogelijks een droom gebleven. Veel mensen vragen zich af waarom we na het overlaten van Beaux Arts in 2017, nu toch opnieuw voor een tweede zaak kiezen. Indertijd kozen we ervoor om wat te af te bouwen. Zowel Beaux Arts als Au Grand Café zijn twee grote zaken die veel vergen. Met Le Petit Feu, zoals onze nieuwe zaak noemt, schrijven we een totaal ander verhaal dat wel perfect te combineren is met Au Grand Café. Er kunnen maximaal 30 personen zitten, we kunnen het volledig runnen met ons twee en het is enkel ’s avonds open. Het lijkt ons nu al de perfecte plek om onze horecacarrière af te sluiten, al denken we nog helemaal niet aan stoppen met Au Grand Café.”

Begin oktober kregen Kurt en Sandra de sleutel van het pandje langs de Sint-Amandsstraat 30. Vijf maanden later staan ze aan de vooravond van de opening van hun fonduehuisje. “De voorbije maanden hebben we het gebouw een volledige make-over gegeven, zowel binnen als buiten. De gevel kreeg een nieuw kleurtje en binnen legden we parket, staken we de ene muur volledig in recuperatiehout, werd er een afzuigsysteem geïnstalleerd, is er geschilderd,… Nu kan het niet snel genoeg woensdagavond zijn. Le Petit Feu is voor 80% een fonduehuisje. We serveren er vlees,- vis- en Zwitserse kaasfondue. Daarnaast staan er op de kaart ook enkele klassiekers van slibtongetjes over filet pur tot chateaubriand.”

Le Petit Feu opent op woensdag 11 maart voor het eerst de deuren om 18.30 uur. Vanaf dan is het fonduehuisje open van woensdag tot en met zondag, telkens vanaf 18.30 uur. Meer info via www.lepetitfeu.be en 051/81.05.31.