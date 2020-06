Zaakvoerder koopt transportbedrijf Eutraco van familie Pattyn CDR

08 juni 2020

14u51 0 Roeselare Transportbedrijf Eutraco, in 1967 opgericht door de familie Pattyn en met hoofdzetel op de Industrieweg, is voortaan in handen van Serge Gregoir, die sinds de zomer van 2017 aan het roer van de groep staat.

“De samenwerking met hem is vanaf de eerste dag constructief en aangenaam, maar ook behoorlijk uitdagend verlopen. Er werd in 2018 en 2019 fors geïnvesteerd in de professionalisering van de groep. Daarvan plukken we dit jaar, zelfs in coronatijden, de vruchten”, licht oud-eigenaar Bart Pattyn toe. “Voor de familie voelde een buy-out goed aan en met de zaakvoerder was de continuïteit gewaarborgd op een verderzetting van wat we toch een levenswerk mogen noemen sinds 1967. Nu gaan we ons toeleggen op industrieel vastgoed.”

Volgens de nieuwe eigenaar Serge Gregoir zal er na deze overname niet veel veranderen in het bedrijf. “We gaan vooral verder doen wat we de afgelopen drie jaar gedaan hebben: de logistieke uitdager worden in Europa.” Dit jaar staat er alvast een uitbreiding op de planning. In december zal Eutraco de eerste veertigduizend vierkante meter van een nieuwe logistieke site op het duurzaam bedrijvenpark Park De Hulst in Willebroek in gebruik nemen. Nog eens twintigduizend vierkante meter extra zal een jaar later opgeleverd worden.