Yoga in openlucht in provinciedomeinen van ’t West-Vlaamse hart CDR

07 juli 2020

08u49 0 Roeselare Nood aan tot rust komen? Deze zomer kun je in de provinciedomeinen van ’t West-Vlaamse hart terecht voor sessies yoga.

Op dinsdagavond zijn er sessies mindful yoga die zowel geschikt zijn voor beginnende als meer ervaren yogi’s, op zondagochtend zijn er sessies ouder-kindyoga voor (groot)ouders en (klein)kinderen tussen 4 en 11 jaar. De sessies vinden plaats in openlucht, maar bij regenweer wordt beschutting opgetrokken. Per sessie worden maximaal dertig deelnemers toegelaten. Er is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te respecteren. Deelnemers worden gevraagd sportieve kledij, een matje of strandlaken en een trui mee te brengen.

De mindful yoga vindt op 7 juli plaats in ’t Veld in Ardooie, op 14 juli in Het Sterrebos in Rumbeke, op 11 augustus in De Baliekouter in Wakken en op 18 augustus in Wallemote-Wolvenhof in izegem, telkens van 18.30 tot 19.30 uur. De ouder-kindyoga wordt op 12 juli georganiseerd in ’t Veld in Ardooie, op 19 juli in Het Sterrebos, op 16 augustus in De Baliekouter en op 23 augustus in Wallemote-Wolvenhof, telkens van 10 tot 11 uur. Deelnemen kost vijf euro, kinderen nemen gratis deel aan de ouder-kindyoga. Inschrijven is verplicht.