Yentl Vanderiviere zingt in het West-Vlaams ter ondersteuning van 'Sound Of Silence'-actie

15 augustus 2020

De Roeselaarse Yentl Vanderiviere (25) maakte een West-Vlaamse cover van ‘The Sound Of Silence’, een nummer uit halfweg de jaren ’60 van Simon & Garfunkel nummer. Met de cover sluit Yentl, die op vandaag in Brugge woont maar nog steeds les geeft aan de Stedelijke Academie voor Podium Kunsten Adriaen Willaert, zich aan bij de actie ‘Sound of Silence’ waarmee eventorganisaties, cultuurhuizen, werknemers van de eventsector en sympathisanten sinds begin deze week hun onmacht, het gebrek aan perspectief en de stilte van de overheid rond evenementen aan de kaak stellen. Bovendien richt ze zich al zingend tot de politiek. Zo zingt ze dat de cultuursector steeds opnieuw tegen een muur aanloopt terwijl er net nood is aan perspectief maar dat de politici dit helaas pas zullen beseffen als het te laat is. Yentl roept op om haar cover zoveel mogelijk te delen op sociale media. “Zodat ze daar in Brussel zoveel mogelijk verschillende signalen krijgen en eindelijk eens in gang schieten”, zegt ze.

De cover kan je hier beluisteren: