Yana Parmentier-Leman waagt kans bij

Mrs. Supermodel Worldwide Valentijn Dumoulein

17 september 2019

15u40 0 Roeselare Yana Parmentier-Leman (30) doet volgende week een gooi naar de titel van Mrs. Supermodel Worldwide, een missverkiezing die in India plaatsvindt. “Een plaats in de top tien zou fantastisch zijn, al doe ik dit vooral voor de ervaring”, zegt ze.

Yana is geen onbekende in de wereld der missverkiezingen. Ze nam er al aan verschillende deel en was ook de drijvende kracht achter Miss Batjesprinses. Volgend jaar pakt ze uit met de nieuwe missverkiezing Miss Benelux Beauty. “Maar ik wilde ook op internationaal vlak wat ervaring opdoen”, vertelt ze. “Daarom doe ik mee aan Mrs. Supermodel Worldwide. Het gaat om een missverkiezing die zich richt op iets oudere dames, tussen de 26 en 45 jaar. Je moet ofwel getrouwd, gescheiden of verloofd zijn om er te mogen aan deelnemen. Ze richt zich dus op een iets ander publiek en dat intrigeert me wel.”

Vrouwenrechten

Yana is de enige kandidate uit België. Ze weet al in grote lijnen wat haar tijdens de verkiezing te wachten staat. “Er is een dansgedeelte en je kan ook meedingen voor een titel op sportvlak”, zegt ze. “Daarnaast zijn vrouwenrechten in het algemeen en het recht op abortus thema’s die tijdens de voorstelling aan bod zullen komen en waar ik ook iets mag over zeggen. De concurrentie is tijdens zo’n internationale verkiezing natuurlijk groot. Ik blijf realistisch en besef dat ik tegen kandidaten uit grotere landen niet veel kan beginnen. In het beste geval haal ik de top 10, maar ik doe dit vooral voor de ervaring. Mijn vriend gaat mee naar India en we trekken nadien nog in het land rond.”

Online stemmen

De verkiezing staat voor zondag 29 september op de planning. Wie Yana wil steunen, kan haar foto liken op de Facebookpagina Mrs. Supermodel Worldwide. “Met dat onderdeel kan je me in de top 10 stemmen”, aldus Yana. “Ik sta nu al op de tweede plaats, maar kan alle steun gebruiken.”