Yana Parmentier-Leman uitgeroepen tot Charity Queen bij Mrs. Supermodel Worldwide

30 september 2019

Yana Parmentier-Leman (30) waagde zondag haar kans bij Mrs. Supermodel Worldwide, een missverkiezing die in India plaats vond. Yana, die geen onbekende is in de misswereld doordat al aan verschillende verkiezingen deelnam, enkele jaren de drijvende kracht achter Miss Batjesprinses was en vanaf volgend jaar de nieuwe missverkiezing Miss Benelux Beauty organiseert, slaagde er niet in om een plaatsje in de top vijf te veroveren. Wel kreeg ze de titel ‘Charity Queen’. “Ik neem geen kroontje mee naar huis, maar dat was ook wel te verwachten”, reageert ze. “Maar ik ben zeker tevreden met de titel van Charity Queen.”