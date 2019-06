Yamina schrijft boek over ‘Kinderen van Kony’: “Als het over de terugkeer van IS-kinderen gaat, kunnen we leren van de re-integratie van de Oegandese ex-kindsoldaten” Charlotte Degezelle

26 juni 2019

11u40 0 Roeselare Een jaar in Noord-Oeganda en tientallen gesprekken met ex-kindsoldaten in de gevangenis en de lokale gemeenschappen vormen de basis voor ‘Kinderen van Kony’, het eerste boek van Yamina Marzougui (27). Maar met de publicatie maakt de orthopedagoge ook een statement over IS-kinderen voor wie er volgens Yamina nood is aan een constructief actieplan voor re-integratie.

“Ik was voorbereid op harde verhalen maar in Oeganda ben ik zeker en vast niet elke avond gecrasht. Pas toen ik alle gesprekken met de ex-kindsoldaten aan het verwerken was achter m’n bureau besefte ik wat ze me allemaal hadden verteld. Net door het grote contrast tussen mijn en hun leefwereld kwam alles plots keihard binnen.” Aan het woord is Yamina Marzougui. In het kader van haar studies trok zij twee maal een half jaar naar Noord-Oeganda. De eerste keer voor haar stage gelinkt aan de studie Orthopedagogie, een tweede maal voor de thesis van haar ManaMa Conflict & Ontwikkeling. “Ik ben in Noord-Oeganda verzeild door mijn professor die er zelf al onderzoek deed bij ex-kindsoldaten”, vertelt Yamina. “Hij vertelde dat er nooit eerder onderzoek gedaan werd in de gevangenissen en ik was direct getriggerd. Ik trok zes maanden naar Lira, de tweede grootste stad in Oeganda. Toen ik terug was, ben ik me altijd blijven afvragen wat er met die voormalige kindsoldaten gebeurde eenmaal ze de gevangenis verlaten hadden en terug in de maatschappij moeten integreren. Dat bleek het perfecte thema voor de thesis van m’n ManaMa.”

Tijdens haar beide verblijven in Oeganda interviewde Yamina 40 ex-kindsoldaten. Maar die gesprekken moesten voor haar tot meer leiden dan verstofte thesissen. “Zo groeide het idee om een boek te schrijven. Eind augustus vorig jaar zette ik de eerste schrijfsels op papier, ik kwam in contact met Beefcake Publishing en nu is het boek een feit. Het is zeker geen wetenschappelijk werk geworden, maar een heel toegankelijk boek voor een breed publiek. Het eerste deel leest als een roman en is het verhaal van Nora en Jack, twee kindsoldaten die tien jaar na de oorlog in Oeganda terugblikken. Nora en Jack zijn personages die ik zelf creëerde op basis van de interviews. Wat ze beleven is dus geen fictie. Ze vertellen, als dertigers, hun verhaal vanaf het ogenblik dat ze ontvoerd werden door het rebellenleger van Joseph Kony, over hun tijd bij het rebellenleger, de pogingen om hen te brainwashen, hun ontsnapping en het vallen en opstaan om opnieuw een plek te vinden in de maatschappij wat hen beiden ook in de gevangenis deed belanden.”

Yamina’s boek heeft ook een zeer hedendaagse dimensie. Ze koppelt het verhaal van de ex-kindsoldaten aan de huidige terugkeer van IS-kinderen. “Ik vind het belangrijk om die boodschap expliciet mee te geven omdat de lezers misschien anders zelf de link niet zullen leggen”, aldus Yamina. “We kunnen leren van de re-integratie van de ex-kindsoldaten. Op vandaag worden we geconfronteerd met de terugkeer van Syriëstrijders en hun kinderen. Dit doet de emoties hoog oplaaien. Er heerst angst, woede, haat en onbegrip in onze samenleving. Via het boek wil ik aantonen hoe belangrijk het is om nu een constructief actieplan voor re-integratie uit te werken en wat dit concreet moet inhouden. We mogen niet enkel de verantwoordelijkheid leggen bij de terugkeerders zelf, maar ook wij moeten als samenleving een sleutelrol spelen.

Yamina wil in de toekomst zeker nog terug naar Oeganda en heeft er ook nog contacten. Maar een vervolg op Kinderen van Kony komt er wellicht niet. “Al sta ik zeker wel open voor een volgend boek. Misschien wel iets rond IS-kinderen”, besluit ze.

Kinderen Van Kony kan je online kopen via www.beefcakepublishing.be/product/kinderen-van-kony/. Het boek kost 18 euro, het e-boek 5 euro.