WVI zoekt schapenhoeder voor begrazing bedrijvenpark CDR

27 april 2020

12u37 0 Roeselare De WVI is op zoek naar een schapenhoeder voor de begrazing van bedrijvenpark Beveren-Onledebeek, dat onlangs ontwikkeld werd langs de R32, aan de noordelijke rand van Roeselare.

Aan de randen van dit bedrijvenpark werden omvangrijke groenzones aangelegd. Een deel van deze groenzones werd beplant met streekeigen heesters en hoogstammige bomen. De rest bestaat grotendeels uit grasland. Om het gebied op een duurzame en ecologische manier te beheren, startte WVI in 2018 een proefproject via begrazing door schapen. Dit proefproject werd gunstig geëvalueerd en daarom is WVI nu op zoek naar een schapenhoeder om het gebied gedurende vijf jaar te beheren. Geïnteresseerde schapenhoeders moeten hun kandidatuur bij de WVI indienen voor 15 mei. Meer info op www.wvi.be.