Wortelstraat negen maanden deels dicht CDR

03 juni 2019

07u17 0

Van maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni moet er nog een gebouw op de Proximusite gesloopt worden aan de kant van de Hendrik Consciencestraat. Die week is er dan ook éénrichtingsverkeer in de Hendrik Consciencestraat. Ook de Wortelstraat wordt afgesloten tot en met februari 2020 vanaf de hoek Sint-Amandsstraat tot de eerste garage in de Wortelstraat. Dit doordat er een werfkeet wordt geplaatste en er bouwmaterialen gestockeerd worden. Fietsers worden kort omgeleid via Henri Horriestraat en alle garages in de Wortelstraat blijven bereikbaar.