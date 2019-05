Woonzorgnetwerk Vincenthove zwaait algemeen directeur Luc Bulckens uit CDR

24 mei 2019

36 jaar was Luc Bulckens algemeen directeur van het woonzorgnetwerk Vincenhove. Maar vrijdag was de allerlaatste dag van zijn professionele carrière. Luc mag met pensioen en dat werd gevierd. “Luc werd op 1 november 1983 aangeworven als directeur voor de opstart van het eerste initiatief van de vzw Bejaardenzorg Midden West-Vlaanderen , het rust-en verzorgingstehuis Vincenthove in de Dokter Delbekestraat”, blikt z’n collega en administratief directeur Steven Vancraeynest terug. “In een periode van 36 jaar kwamen er onder impuls van Luc Bulckens heel wat initiatieven bij zoals het serviceflatcomplex De Rozelaar en het dagverzorgingscentrum Den Haard. Samen met de bewoners, de collega’s en Luc z’n familie zetten we hem dan ook graag in de bloemen voor 36 jaar warme zorg in de ouderenzorg en evenveel jaren gedreven directeurschap.”