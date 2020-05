Woonzorgcentrum Westerlinde is coronavrij Charlotte Degezelle

07 mei 2020

WZC Westerlinde werd geselecteerd door de Vlaamse Overheid om alle medewerkers te testen op COVID-19. Omdat de bewoners in deze testing niet meegenomen werden besliste de directie van Westerlinde om naast de medewerkers ook alle bewoners en geregistreerde vrijwilligers op eigen initiatief te testen. De testing vond plaats vorige week. In totaal werden 162 COVID-19 testen afgenomen. Ondertussen is het bevrijdende resultaat binnen: alle bewoners e n medewerkers testten negatief. “Dit is een enorme opsteker voor alle belanghebbende medewerkers, bewoners en familieleden. Het gunstige resultaat betekent dat de preventieve maatregelen en de inspanningen van onze medewerkers hun vruchten hebben afgeworpen”, horen we bij de directie. “Maar wetenschappelijk onderzoek van Sciensano toont aan dat 20% van de negatieve COVID-19 testen vals negatief kunnen zijn. We blijven dus alert en onze bewoners worden van dichtbij opgevolgd, in continu overleg met onze Coördinerend en Raadgevend Arts en de huisarts. Waar het klinisch beeld dit vereist, zullen wij op eigen initiatief na medisch advies blijven testen afnemen.” Er is dan ook nog geen sprake van eventueel bezoek maar het WZC blijft verder inzetten op contacten voor de bewoners via telefoon en sociale media. Ook worden speciale acties zoals traktaten opgezet. “Daarnaast wordt er ook extra aandacht gevestigd op het psychosociale welzijn van onze medewerkers in deze moeilijke tijden. Daarom werd een speciale actie opgezet waarbij elke medewerker persoonlijk opgebeld wordt door het Mental Support Team van de Zorggroep H. Hart. We zijn heel fier op hen en heel dankbaar voor hun dagelijkse inzet.”