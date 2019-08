Woning jong koppel volledig uitgebrand Lieven Samyn

21 augustus 2019

Op de Rodenbachwijk in Roeselare is woensdagnamiddag de woning van een jong koppel volledig uitgebrand. Bewoner Thomas Vermote (25) liep zware brandwonden op. Zijn partner en twee jonge kinderen konden aan de vlammen ontsnappen.

Iets voor 16.30 uur liep bewoonster Shauni Maeseman (23) plots de Jan Hijoenstraat over en belde in paniek bij enkele buren aan. “Dat hun huis brandde”, getuigt een buurman. “Ik zag rook en vlammen uit de woning komen en vroeg of de kinderen nog binnen waren. Toen ik hoorde dat dit niet meer het geval was, liet ik de hulpdiensten hun werk doen. Vijftien jaar geleden stapte ik al eens een brand in. Ik voel het nog altijd aan mijn longen.”

Ive Depoorter van reinigingsfirma ID-Cleaning uit Moorslede reed op dat ogenblik op de Roeselaarse ringweg en zag in de verte een zwarte rookwolk aan de blauwe hemel. “Ik had meteen door dat er iets niet pluis was”, aldus de ex-brandweerman van Staden en ex-ambulancier van Ledegem. “Toen een patrouille van de politie me met zwaailichten inhaalde, was ik zeker. Ik reed achter en arriveerde ongeveer gelijktijdig aan de brandende woning. Voor mijn reinigingsactiviteiten heb ik het nodige materiaal en een watervoorraad van 1.500 liter mee. Ik rolde alles uit en begin meteen te blussen. Ik concentreerde me vooral op de achterkant van de woning en het vrijwaren van het aanpalende huis. Het lukte om te verhinderen dat het vuur oversloeg. Toen de brandweer arriveerde, namen zij de bluswerken over. Ik ben blij dat ik mijn steentje kunnen bijdragen heb.”

Bewoonster Shauni Maeseman, haar 3-jarig zoontje en dochtertje van 8 maanden slaagden er in de brandende woning tijdig te verlaten. Partner Thomas Vermote slaagde daar niet in. Hij liep zware brandwonden op. “De brandweer spoot hem constant nat met koud water”, getuigt een buurman. Een toegesneld MUG-team en ambulance dienden de eerste zorgen aan de zware brandwonden toe. De woning brandde volledig uit. De aanpalende woning kon gevrijwaard worden, ondanks het feit dat de dakconstructie van beide woningen via de nok verbonden was. “Ze hadden hun gevel nog maar net helemaal netjes wit geschilderd”, zuchten buren.

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog geen duidelijkheid. Een deskundige van het Kortrijkse parket is aangesteld om op zoek te gaan naar de precieze omstandigheden van de brand.