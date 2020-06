Wonen en zorg in het groen op H. Hartsite Charlotte Degezelle

09 juni 2020

13u52 0 Roeselare De verhuis van AZ Delta richting nieuwbouw in Rumbeke gaat gepaard met vraagtekens over de herinvulling van de ziekenhuiscampussen langs de Wilgenstraat en de Westlaan. Het antwoord is een uniek project waarvoor de Roeselaarse bouwondernemer en projectontwikkelaar Coussée Bouw & Project de krachten bundelt met Zorggroep H. Hart uit Kortrijk.Op de H. Hartsite realiseren ze de komende jaren een innovatieve mix van wonen en zorg in het groen met onder meer een nieuw woonzorg- en dienstencentrum. Ook Hogeschool Vives blijft actief op de site.

Campus Wilgenstraat sluit morgenavond definitief de deuren. Een week later trekt AZ Delta ook voorgoed de deur achter zich dicht op campus Westlaan. Maar ook in de toekomst zal de H. Hartsite verder geassocieerd worden met zorg, maar de site moet veel meer worden dan dat. Heel concrete plannen zijn er op vandaag nog niet want het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de voorschriften omschrijft waarbinnen ontwikkelaars een en ander kunnen realiseren, is pas onlangs van kracht geworden. Maar Coussée Bouw & Project en Zorggroep H. Hart hebben wel al een visie. “Nu we de krijtlijnen kennen waarbinnen we onze ambities kunnen waarmaken, gaan we heel goed nadenken hoe we dat het beste doen”, zegt Wino Baeckelandt, algemeen directeur van Zorggroep H. Hart. “En dat doen we niet alleen, maar samen met experten op het vlak van kwalitatieve ruimtelijke planning en architectuur”, vult Dirk Coussée, gedelegeerd bestuurder van Coussée, aan.

Westerlinde breidt uit en verhuist

Wat wel al vast staat, is hoe Zorggroep H. Hart haar zorgaanbod op de site in de Westlaan in de nabije toekomst uitbreidt. Op die site, nog vaak ‘Maria’s Rustoord’ genoemd, zijn al jarenlang het woonzorgcentrum Westerlinde van de zorggroep en een aantal zorgafdelingen van AZ Delta te vinden. Nu AZ Delta de site verlaat, neemt Westerlinde de vrijgekomen ruimte in om haar woonzorgcentrum uit te breiden van 70 naar 122 bedden. “Die 122 bedden verhuizen we later naar de nieuwe zorgfaciliteiten die we op de site in de Wilgenstraat bouwen”, verduidelijk Wino. In die nieuwe gebouwen zal niet alleen het woonzorgcentrum Westerlinde huizen, maar ook een dienstencentrum dat het eerste private lokaal dienstencentrum in de regio moet worden dat het aanbod van de lokale dienstencentra van het Roeselaarse zorgbedrijf Motena zal aanvullen.” “Als na de verhuizing van het woonzorgcentrum de site op de Westlaan vrijkomt, gaan we ook die site ontwikkelen”, vervolledigt Stefaan Coussée, gedelegeerd bestuurder van Coussée, het geplande toekomsttraject voor die site.

Vergroenen

Andere zekerheid is dat beide versteende sites een pak groener zullen worden. Zo komt er op de H. Hartsite in de Wilgenstraat heel wat groen dat onder meer langs het tracé van de ingekokerde Collievijverbeek wordt aangelegd. Ook komt er ruimte voor wonen en voor ontmoeten en wordt de H. Hartsite aangesloten op het warmtenet zodat de nieuwe gebouwen die er gerealiseerd worden, verwarmd zullen worden met restwarmte van de verbrandingsoven van Mirom. “Het project dat Coussée en Zorggroep H. Hart realiseren in nauw overleg met het stadsbestuur, wordt een toonbeeld van duurzame stadsontwikkeling”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Een project dat binnen een publiek toegankelijk groengebied niet alleen wonen met zorg verbindt, maar ook met onderwijs, want de hogeschool VIVES blijft op de site actief. Wij zien als stadsbestuur samen met alle Roeselarenaars uit naar de plannen die Coussée en Zorggroep H. Hart nu gaan uitwerken.”