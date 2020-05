Witte ballonnen voor Moederdag in WZC Westerlinde Charlotte Degezelle

07 mei 2020

Moederdag nadert met rasse schreden en ondanks de coronacrisis wil het team van woonzorgcentrum Westerlinde niet dit feest niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Familieleden kunnen via Facebook een videoboodschap opmaken en doorsturen. Op Moederdag zelf worden al deze filmpjes getoond aan de moeders. Daarnaast zullen de zorgmedewerkers alle bewoonsters een leuke attentie verzorgen en worden alle dames deze week en volgende week verwend met een handmassage en mag er natuurlijk ook geen taart ontbreken. “Daarnaast organiseren we nog een speciale actie”, verklapt Hanne Vandekendelaere. “We gingen hiervoor in op een voorstel van een familielid en hebben rekening gehouden met alle coronamaatregelen. Op zondag 10 mei voorzien we een 45-tal met helium gevulde ballonnen voor elke bewoonster. De familie wordt uitgenodigd ter hoogte van de inkom van ons woonzorgcentrum om een boodschap te noteren op één van de ballonnen. Vervolgens zal ons woon- en leefteam deze ballon met boodschap tonen aan de bewoonster en opgehangen aan de buitenzijde van het kamerraam. Dit kan gevolgd worden van buiten uit of via de livestream op onze Facebookpagina’s .Indien de familie om praktische redenen niet tot hier kan komen mag de boodschap ook telefonisch of per e-mail doorgegeven worden. We hopen hiermee alle moeders een aangename Moederdag te kunnen bezorgen. Indien de huidige coronamaatregelen nog van toepassing zijn, herhalen we dit initiatief graag voor alle vaders op zondag 14 juni, Vaderdag.”