Winkelstraten worden met bloembakken, stickers en tentjes omgeturnd tot coronaproof shoppingcentrum CDR

08 mei 2020

Niet alleen de handelaars zijn volop in de weer om zich voor te bereiden op de heropening van de winkels. Ook de stadsdiensten werken zich uit de naad om van de centrumstraten veilige shoppingavenues te maken. Vrijdag maakten ze met behulp van bloembakken de Ooststraat volledig parkeervrij en de andere straten aan een zijde. Op die manier geven ze extra wandelruimte om de social distancing te garanderen. Daarnaast werden er op de voetpaden ook stickers aangebracht die de richting van het wandelverkeer aangeven en in mogelijke wachtrijen ervoor moeten zorgen dat de minimale afstand gerespecteerd wordt. Ook verrezen her en der al witte tentjes waar je je handen kan ontsmetten met handgel.