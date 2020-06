Winkelketen Euro Shop vrijgesproken voor verkoop van namaak: “Geen bedrieglijk opzet”, oordeelt rechter Bart Boterman

19 juni 2020

11u25 34 Roeselare Winkelketen Euro Shop is vrijgesproken voor de verkoop van namaakspullen. Het openbaar ministerie had nochtans 320.000 euro boete gevorderd voor twee filialen, de managementvennootschap en zaakvoerder Daniël Kerckhof. Maar de rechtbank oordeelde dat de opzet om moedwillig namaak te verkopen niet bewezen is.

De Cel Namaak van de FOD Economie viel binnen in de Euro Shop-filialen in Middelkerke en Veldegem. De inspecteurs stootten op nagemaakte prullaria van bekende automerken, waaronder stickers, emblemen voor velgen, sleutelhangers en autotapijten. Verder waren er ook kinderzitjes te vinden die sterk leken op designerstoelen van het gepatenteerde merk Eames. De spullen waren gekocht bij twee Belgische leveranciers. Het openbaar ministerie besloot de leveranciers en Euro Shop te dagvaarden voor de verkoop van namaak en inbreuken op het merkenrecht. Daarop staan celstraffen tot vijf jaar en boetes tot een half miljoen euro. In dit geval werd 80.000 euro boete gevorderd voor twee filialen, de managementvennootschap ESBELD en zaakvoerde Daniël Kerckhof (84). Samen goed voor een boete van 320.000 euro.

Belgische leveranciers

“Euro Shop had aan de hand van de prijzen moeten weten dat dit om namaak ging. Officiële producten van bekende automerken zijn veel duurder”, sprak de procureur tijdens de pleidooien. Daar was advocaat Tom Bauwens het niet mee eens. “Mocht Euro Shop deze artikelen gekocht hebben bij een louche bedrijf uit China, had ik die redenering kunnen volgen. Maar deze producten kwamen van twee Belgische leveranciers. Waar een bekend automerk 7 euro vraagt voor een sleutelhanger was dat bij deze leverancier 5,2 euro. Dat is geen wereld van verschil. Er staat bovendien niet op de spullen geschreven dat het om namaak gaat. De aankopers van Euro Shop waren zich van geen kwaad bewust. Het bedrijf heeft trouwens maar zesduizend euro omzet gedraaid met de verkoop van deze producten. Dit staat niet in verhouding tot de gevraagde boetes”, vond Bauwens.

Naiëf

Advocaat Rik Depovere, die grote baas Daniël Kerckhof vertegenwoordigde, hield er hetzelfde pleidooi op na. “De aankopers van Euro Shop hebben - misschien te naïef - aangenomen dat het om correcte producten ging. Maar mijn cliënt heeft daar zelf niets mee te zien. Hij is 84 jaar en heeft meer dan tien hectare winkelruimte in zijn bezit. Je kunt van een directeur niet verwachten dat hij de herkomst van elke sleutelhanger of auto-accessoire in de winkel kent.” De advocaten vroegen de vrijspraak.

“Geen bedrieglijk opzet”

De strafrechter volgde dat pleidooi. “Er is dan wel namaak aangetroffen in de winkel en daarmee is het materiaal element van het misdrijf vervuld, het moreel element is echter niet bewezen", klonk het oordeel. “Er is minstens twijfel over de kwaadwilligheid of het bedrieglijk opzet om namaak te verkopen. Door deze twijfel dringt de vrijspraak zich op”, luidt het vonnis.