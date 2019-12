Winkeldievegges betrapt na verkeersongeval en veroordeeld LSI

11 december 2019

16u06

Bron: LSI 0 Roeselare Twee Franse winkeldievegges die na diefstallen bij H&M en Zara in Roeselare betrokken raakten bij een ongeval zijn door de rechter in Kortrijk veroordeeld. Eentje kwam er zonder straf vanaf, de anderen met een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een effectieve boete van vierhonderd euro.

Op 23 augustus raakten Halima K. (25) en Sarah K. (28) betrokken bij een ongeval. Ze gedroegen zich nerveus en haastten zich om enkele zakken op de achterbank in de koffer te stoppen. Hun verdachte gedrag viel de politie op. Twee winkeltassen in de koffer bleken bij controle gestolen kledij uit H&M en Zara te bevatten. Twee handtassen met kapot gesneden voering deden dienst als dieventassen. De oudste dievegge daagde niet op voor haar proces. Halima K. vroeg er zonder straf vanaf te kunnen komen. Ze pleegde de diefstallen uit financiële problemen. De rechter ging daar op in.