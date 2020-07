Winkeldievegge riskeert zes maanden cel voor stelen rokken en lange broek Alexander Haezebrouck

01 juli 2020

18u13 0 Roeselare Een 55-jarige vrouw uit Roeselare riskeert een gevangenisstraf van zes maanden omdat ze op zes augustus vorig jaar enkele rokken en een lange broek stal in een winkel. Ze liet de kledingstukken vallen in een zak die ze tussen de rekken door schoof.

De 55-jarige dievegge ging ervandoor met een buit van zo’n 600 euro. De zaakvoerster van de winkel herkende de winkeldievegge in september. In oktober vorig jaar ging ze nog aan de haal met een trui uit de kledingketen c&a die ze ondertussen wel al vergoed heeft. Een verklaring voor de diefstallen heeft de vrouw niet. “Ik besef dat het niet kan”, zei de vrouw tegen de rechter. “Maar ik heb het al erg moeilijk gehad. Mijn echtgenoot was lang kankerpatiënt en is in februari overleden, er zijn ook problemen met de kinderen en ik zit door financiële problemen ook in collectieve schuldbemiddeling.”

De vrouw werd eerder al veroordeeld voor zeven diefstallen. Nu riskeert ze een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 1.200 euro.

Vonnis volgt op 20 juli.