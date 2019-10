Exclusief voor abonnees Winkelbestand in 10 jaar fors gedaald in Vlaamse steden, behalve in ... Roeselare: “Extra shopevenementen werpen vruchten af” Sam Vanacker

14 oktober 2019

11u15 5 Roeselare Wie denkt dat de leegstand in de Ooststraat de voorbije jaren toegenomen is, heeft het bij het rechte eind. Maar er is ook goed nieuws. Gemiddeld is het winkelbestand in alle Vlaamse centrumsteden de voorbije tien jaar met 15 procent gedaald. Straffe cijfers, maar Roeselare houdt met een daling van 5,8 procent het beste stand van alle Vlaamse centrumsteden.

De cijfers werden door De Tijd opgevraagd bij onderzoeksbureau Locatus. Vandaag zijn er in Vlaanderen en Brussel 54.221 winkels. In 2009 waren dat er nog 63.924. In een decennium tijd is 15,1 procent verdwenen. In Hasselt, Oostende en Mechelen verdween zelfs meer dan een winkel op de vijf, 20 procent dus. Ook in Sint-Niklaas, Aalst, Leuven en Gent daalde het winkelbestand met meer dan 15 procent. De enige centrumstad van Vlaanderen waar de daling beperkt bleef, is Roeselare, waar het gaat om slechts 5,8 procent. Met dat cijfer staat de stad helemaal onderaan de lijst staat.

Had je me tien jaar geleden verteld dat er zelfs gaten zouden vallen in de Steenstraat, de Meir en de Veldstraat had ik je gek verklaard. Vandaag is dat de realiteit.” Centrumstrateeg Alex Leupe

Perceptie vs realiteit

