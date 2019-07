Wingene toont zich ambitieus met nieuw cultuurprogramma CDR

06 juli 2019

09u26 3

‘In of uit de plooi voor cultuur’, dat is het thema van het nieuwe cultuurjaar dat vrijdagavond officieel afgetrapt werd in Wingene. “Het thema van origami of de Japanse vouwkunst sluit mooi aan bij hoe we ons programma in elkaar staken”, zegt Maarten Huvaere, voorzitter van de raad van bestuur van de culturele centra. “Bij het uitvouwen van de plooien ontdek je telkens weer iets nieuw.” Met een gevarieerd programma wil de gemeente zoveel mogelijk inwoners aanspreken. “Met artiesten en acteurs zoals Jan De Wilde, Stijn Meuris, William Boeva, Neeka en Stefaan Degand halen we dit jaar heel wat grote namen naar onze gemeente”, zegt schepen van cultuur Lieven Huys (CD&V). “Van de Spiekpietjes tot comedy of een lezing over de tendensen in Champagne. Iedereen, van groot tot klein, vindt er zeker iets in terug dat de moeite waard is.”

Het programma van dit jaar is ambitieus, maar de toekomstplannen zijn dat zeker ook. “In 2021 starten we met de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum op de site van het gemeentehuis, inclusief een theaterzaal met driehonderd zitjes. De bouwplannen zijn bijna klaar”, aldus schepen Huys. “Het is een mooi vooruitzicht met tal van mogelijkheden om het cultuuraanbod in de toekomst nog te versterken.”

Tickets voor het nieuwe cultuurseizoen kan je bestellen bij reservatiedienst de Alk: per mail aan cultuurtickets@wingene.be, op 051/65.04.40 of aan de balie. Je kan ook tickets krijgen bij de participerende verenigingen. Het volledige programma is terug te vinden op www.wingene.be. “Voor een aantal voorstellingen verwachten we een grote opkomst of zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We raden iedereen dus aan om je tickets zo snel mogelijk te bestellen”, besluit Huvaere..