Windekind trapt campagne Rode Neuzen School af met… rode neuzen voor gemeenteraad CDR

24 september 2019

08u05 8

GO! basisschool Windekind is de enige Roeselaarse basisschool die geselecteerd is als Rode Neuzen School. Het team zette dat maandagavond kracht bij door te trakteren aan de gemeenteraad met… rode neuzen. “Wij zijn de enige school in de regio die uitgekozen zijn als Rode Neuzen School”, zegt directeur An Deseintebein. “We willen hier op het stadhuis graag de kick-off geven van onze campagne. Om onze school in de kijker te plaatsen, en jullie steun te vragen, schenken we de gemeenteraadsleden graag enkele rode neuzen. We hopen door ons initiatief een hart onder de riem te steken van wie kampt met psychische problemen.”

Rode Neuzen Dag wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door vtm, Qmusic en Belfius. Scholen worden uitgedaagd centen in te zamelen voor een project dat inzet op de weerbaarheid van de jongeren op school. Op maandag 30 september organiseert Windekind alvast tussen 13.30 en 15 uur een carwash op hun schoolterrein langs de Blinde Rodenbachstraat.