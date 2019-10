Willy Wostyn exposeert in Binnenhof CDR

14 oktober 2019

In residentie Binnenhof langs de Sint-Michielsstraat 32 kan je de komende maanden, en dit tot 15 januari 2020, terecht voor een tentoonstelling met werken van Willy Wostyn. De expo is een initiatief van Erfgoed Emiel Ramoudt vzw. Wostyn is in Roeselare heel gekend als bezieler en erevoorzitter van de kunstmarkt Paris-MontmARTre die jaarlijks in september plaatsvindt. Maar Willy is zelf ook al jarenlang creatief actief. Hij maakt schilderijen en kleine beeldjes die nu te zien zijn in de ontmoetingsruimte van het Binnenhof. Je kan de tentoonstelling dagelijks, uitgezonderd op zondag, gratis bezoeken van 11 tot 17 uur. Op 19 en 20 oktober is de kunstenaar, naar aanleiding van Buren Bij Kunstenaars, aanwezig.