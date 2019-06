Willy Sommers, Sam Gooris, Udo en meer vieren 11 juli op Grote Markt CDR

27 juni 2019

Naar jaarlijkse traditie organiseert Stad Roeselare op 11 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Vaste ingrediënten die dag zijn een eucharistieviering, een academische zitting en een volksfeest op de Grote Markt. Het ochtendluik, waar onder meer regisseur Jan Verheyen komt spreken, is voorbehouden voor genodigden, maar vanaf 11 uur is iedereen welkom op de Grote Markt waar het feestgedruis start met een aanbod op maat van kinderen. “Tot 16 uur kunnen zij zich uitleven in een heus springkastelendorp”, weet schepen Dirk Lievens (CD&V). Vervolgens start om 17.30 uur het voorprogramma door het Beverly Percussion Ensemble, waarna vanaf 18 uur een rees Vlaamse artiesten het beste van zichzelf geven:. We verwelkomen John Leo, Michael Lanzo, Wim Soutaer, Udo, Sam Gooris en Willy Sommers. Om 19 uur is er ook nog de 11 julitoespraak. “ Het feestprogramma op de Grote Markt is gratis en voor iedereen toegankelijk. Er zijn 750 zitplaatsen voorzien.

Ook in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap organiseert vzw ’t Muzenestje op zaterdag 13 juli een gezellig samenzijn naar aanleiding van Vlaanderen Feest. De avond start om 19.30 u.ur en wordt een volks gebeuren met een barbecue en een act gebracht door Kinky & Co. Plaats van het gebeuren is ’t Muzenestje lang de Beversesteenweg 251c. Inschrijven en meer info via info@tmuzenestje.be of 051/20.04.85.