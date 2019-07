Willy fietst via Berlijn en Kopenhagen naar Amsterdam: voor de kunst, de sportieve uitdaging en ter promotie van de velomobiel Charlotte Degezelle

06 juli 2019

08u57 8 Roeselare Kunstenaar Willy Cauwelier (65) maakt zich op voor een unieke trip. Zondagochtend vertrekt hij met zijn velomobiel richting Berlijn. Vervolgens fietst hij mogelijks naar Kopenhagen, maar huiswaarts keren doet hij sowieso via het noorden van Nederland en Amsterdam. De insteek van de tocht van maximaal 3.300 kilometer is drieledig: het is een sportieve uitdaging voor Willy die kadert in zijn kunstproject The Art Meridians Project en waarmee hij vanuit ecologisch oogpunt ook de velomobiel wil promoten als alternatief voor de auto.

Verschillende passies bundelen tot één project. Dat is exact wat Willy Cauwelier doet met de fietstocht die hij zondag aanvangt. Sporten, en meer specifiek fietsen met een velomobiel, is de basis. “Ik ben altijd al fervent fietser geweest. Maar in november 2017 ben ik aangereden in de Zuidstraat, net ter hoogte van mijn kunstwerk Persvrijheid”, vertelt Willy. “Er volgde een lange revalidatie en tegen het volgende fietsseizoen ging ik op zoek naar een oplossing want rijden met een traditionele fiets was te belastend. Ik kocht m’n eerste ligfiets en was direct compleet verkocht aan die trike.”

Sinds 2,5 maanden heeft Willy een nieuwe, overdekte ligfiets, een zogenaamde velomobiel waarmee hij tot wel 34 kilometer per uur haalt. “Op die paar weken tijd heb ik al 4.500 kilometer op de teller”, lacht hij. Willy is dan ook stevig aan het trainen voor het avontuur dat zondag start. “Ik vertrek met de fiets richting Berlijn. Het is de bedoeling om dagelijks zo’n 150 kilometer af te leggen en ik geef mezelf een week om er te raken. Daar zal ik evalueren hoe goed ik de tocht verteer. Loopt alles op wieltjes dan rij ik verder richting Kopenhagen. Zo niet keer ik huiswaarts via het noorden van Nederland en Amsterdam. Er is niets gepland, ik heb m’n tentje mee, ben ingeschreven op een online community voor fietsreizigers die elkaar een slaapplek aanbieden en laat me leiden door enkele fietsapps. In totaal zal ik maximaal 3.300 kilometer afleggen en ten laatste op 13 augustus moet ik terug in Roeselare zijn want ’s anderdaags reizen we af naar de Biënnale in Venetië.”

Onderweg zal Willy her en der halt houden om samen met de mensen die hij ter plaatse ontmoet tijdelijke kunstwerken te creëren. Die kaderen in The Art Meridians Project dat in 2015 het levenslicht zag. In zijn bagage zit er dan ook een mobiele installatie die doet denken aan de Green Floating Light Line, Willy’s kunstwerk dat aan Muze’um L de lichtmeridiaan visualiseert. “De kunstmeridiaan is een universele, artistieke lijn van verbondenheid via triljoenen denkbeeldige lijnen tussen Noordpool en Zuidpool over staten en continenten, zeeën en oceanen met geografie als inspiratiebron voor verbindende kunst. Ik wil zoveel mogelijk Kunstmeridianen concretiseren in de wereld door een zo groot mogelijk aantal mensen. Zo maken we mensen warm voor kunst en brengen we om mensen dichter bij elkaar te brengen over grenzen en culturen heen”, duidt Willy. “Het is mijn bedoeling om onderweg elke dag op één plek een meridiaan te trekken. Alles wordt vastgelegd met foto’s en video. Ik bepaal onderweg zelf de locaties, maar enkele liggen er vast zoals bij Fahrrad Berlin, een fietsenwinkel vlakbij Checkpoint Charlie waar ik uitgenodigd ben. Maar zeker ook in Munster, Den Haag en Groningen.”

Tot slot wil Willy met z’n tocht ook de mensen warm maken voor de velomobiel. “Dat is het ecologisch aspect van m’n onderneming. We moeten ons anders gaan verplaatsen. Het rijk van koning auto is voorbij en we moeten evolueren naar vervoersmiddelen als dit.”

Willy’s avontuur kan je volgen op zijn Instagrampagina ‘Willy Cauwelier’. Meer ook op lachose.be. Wie Willy wil uitzwaaien, en meer wil weten over zijn project, is zondag om 10 uur welkom in The White Cube langs de Ardooisesteenweg 466.