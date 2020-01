Willy en Diana delen 65 jaar lief en leed CDR

27 januari 2020

Willy Moerman (87) en Diana Vansteenkiste (84) vierden de 65e verjaardag van hun huwelijk en werden daarom ontvangen op het stadhuis. Het koppel leerde mekaar indertijd kennen op café en bezegelde hun liefde met twee kinderen, Katrien en Randy. De familie werd verder nog uitgebreid met drie kleinkinderen: Detlef, Lowiek en Lili. De familie Moerman is geen onbekende in wielermiddens. Zo bouwde zoon Randy een mooie wielercarrière uit. Willy verdiende de kost als vrachtwagenchauffeur bij veevoederbedrijf Versele-Laga, Diana was stikster van beroep maar focuste later op de opvoeding van de kinderen. Tijdens de receptie kreeg het briljanten koppel een medaille met de beeltenis van het koningspaar. Ze lieten optekenen dat die een plaatsje zal krijgen op de schouw van hun woning langs de Pastoor Slossestraat.