Wijze Willem steunt Warmste Week: bierexperte Belinda Eelbode brouwt blondje voor het goede doel Charlotte Degezelle

02 december 2019

12u00 0 Roeselare Biersommelier Belinda Eelbode heeft samen met artisanale brouwerij De Meester in Stasegem Wijze Willem gebrouwen. Aanvankelijk zou Belinda het pittig blond biertje verkopen ten voordele van het Willemsfonds Roeselare, maar de komst van De Warmste Week naar Kortrijk stuurde dat plan in de war. De komende weken verkopen Belinda en de provinciale verbonden van het Willemsfonds in West-Vlaanderen, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg Wijze Willem ten voordele van TEJO, dat therapeutische hulpverlening aan jongeren biedt.

Met haar bedrijf Beer to Taste organiseert Belinda Eelbode rondleidingen in brouwerijen, biedt ze workshops brouwen aan, organiseert ze degustaties, stak ze de Roeselaarse bierwandeling ineen,... Dat ze ooit iets zou doen met bier voor het goede doel was maar een kwestie van tijd. Afgelopen zomer sloeg ze samen met brouwerij De Meester uit Stasegem aan het brouwen. “Wijze Willem is eigenlijk op maat gemaakt van de socio-culturele vereniging Willemsfonds. Het was dan ook de bedoeling een eigen product te creëren om de kas te spijzen en meer bekendheid te geven aan het Willemsfonds”, vertelt Eelbode, die penningmeester is van de socioculturele vereniging.

Therapeutische hulp

Tot bekend raakte dat De Warmste Week van 18 tot en met 24 december zou neerstrijken in Kortrijk. “Vincent Lagae van Willemsfonds Kortrijk nam het initiatief om met Wijze Willem deel te nemen aan De Warmste Week en zo het goede doel te steunen”, legt Belinda uit. “Zijn idee werd positief onthaald en ondertussen doen ook het provinciaal verbond Willemsfonds West-Vlaanderen, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg mee. Maar de duizend liter Wijze Willem die afgelopen zomer gebrouwen werd, was ondertussen al bijna uitverkocht. Daarom hebben we de voorbije weken duizend liter extra, goed voor drieduizend flesjes, gebrouwen. Die wordt nu verkocht ten voordele van TEOJO, wat staat voor Therapeuten voor jongeren. Die vereniging biedt in Vlaanderen therapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar.”

Blauwe bessen

Belinda noemt Wijze Willem zelf een fruitige blonde ale. “Het is een pittig, hoppig blond bier met een zachte schuimkraag. Een toets van citrus, koriander en sinaasappel zijn duidelijk waarneembaar. Wie het liever iets zoeter heeft, kan het flesje volledig ledigen en zich laten verrassen door de fruitige eindtoon van blauwe bessen. Wijze Willem laat niet met zich sollen en kent zijn plaats in de blonde bierwereld. Het is een wijs gezelschapsbier, een gerstenat van hoge gisting met nagisting op de fles met 7,5% alcohol.”

Het Willemsfonds zet op 7, 8, 13, 14 en 15 december een stand op de overdekte kerstmarkt op het Kortrijkse Schouwburgplein op. Daar kan je tussen 14 en 22 uur het biertje proeven. Je kunt het ook kopen: vier flesjes kosten tien euro, 24 flesjes zestig euro. Bestellen bij Belinda via info@beertotaste.be.