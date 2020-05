Wijngoed Mikken levert eerste wijnen en

breidt drastisch uit: “De eerste Roeselaarse wijn

is een feit!” Charlotte Degezelle

12 mei 2020

20u03 1 Roeselare Er breekt een historisch moment aan voor Wijngoed Mikken. Drie jaar na de aanplant van de allereerste wijnstokken langs de Diepestraat in Moorslede mogen Rumbekenaars Marc Dewulf en Charlotte Loosveld uitpakken met hun allereerste wijnen: de witte Mr. Grey en de rosé Midsummer. Bovendien breidde het koppel hun wijngoed vorige week drastisch uit: van 872 stokken naar 3.996 stokken.

Het wijnverhaal van Marc Dewulf en Charlotte Loosveld startte exact drie jaar geleden. Na een opleiding wijnbouwer-wijnmaker plantten ze hun eigen wijngaard aan in Moorslede. Vorig jaar in september beleefden ze al een heuglijk moment met hun allereerste volwaardige oogst, maar het moment waar ze al die tijd naartoe leefden is nu aangebroken. “Men zegt weleens dat de wijn het werk kroont. Dat machtige moment is voor ons aangebroken”, glunderen Marc en Charlotte. “Zeven weken terug konden we onze allereerste rosé wijn bottelen in onze wijnmakerij in Rumbeke en vorige week was het de beurt aan onze allereerste pinot gris. De eerste Roeselaarse wijn is een feit.”

Unicum

De rosé, die de naam Midsummer kreeg, is een unicum waarvan amper 88 flessen beschikbaar zijn. “We zijn de allereerste in België die ons wagen aan een rosé van Cabernet Dorso. We kenden de druif wel van de rode wijn, maar het eindresultaat is uniek. Het is een ideale aperitief- of loungewijn geworden met toetsen van cassis en rood fruit.”

De witte wijn, Mr Grey, is een pinot gris waarvan Marc en Charlotte 450 flessen bottelden. “Het is een frisse, droge en minerale pinot gris, Italiaanse stijl. Exact datgene waar we naartoe werkten. In de neus ontdekt men aroma’s van peer en ananas, in de mond proeft men citrus en een knapperige appel. De wijn is perfect als aperitief, maar past ook perfect bij bijvoorbeeld asperges of een wijnschotel.” In het najaar volgt de eerste rode wijn van Wijngoed Mikken. Die draagt de naam Monaco en is geproduceerd met de Acolon druif. “Deze wijn is momenteel aan het rijpen op eiken vaten. Het is de bedoeling om deze in augustus of september te bottelen en in september op de markt te brengen.”

Grote uitbreiding

Marc en Charlotte verloren hun hart helemaal aan hun wijngaard en het wijn maken. Ze tonen zich bovendien ambitieus, want toen ze twee jaar geleden de kans kregen om het perceel naast Wijngoed Mikken te kopen, twijfelden ze geen moment. “Zo’n kans krijg je maar één keer”, lacht het koppel. “Vorige week hebben we ons wijngoed dan ook drastisch uitgebreid van 872 naar 3.996 stokken. Vorige keer hebben we alles manueel aanplant. Deze keer is het machinaal gebeurd. Naast het uitbreiden van de aangeplante rassen, plantten we ook Auxerrois druiven aan. Dit laat ons toe om in de toekomst ook mousserende wijn te maken.”

Op vandaag staan de wijnen van Wijngoed Mikken op de kaart als Belgische wijnen. “Maar wijn maken zit echt in de lift en hier in de streek zien we steeds meer mensen die zich op het wijn maken storten. We denken er dan ook aan om in de toekomst te proberen een beschermde oorsprongsbenaming te verkrijgen.”

Meer info via http://www.mikken.be. Via deze website kan de wijn ook besteld worden.