Wijkcomité Sint-Sebastiaanswijk reageert na schietpartij: “Geitepark is geen gevaarlijke buurt” Charlotte Degezelle

03 maart 2020

07u35 16 Roeselare Een week nadat een jongeman op straat werd doodgeschoten na een mislukte drugsdiefstal reageert het wijkcomité van de Sint-Sebastiaanswijk. Het benadrukt dat hun buurt niet gevaarlijk is en dat ze als buren van het Geitepark die groene long in de armen sluiten.

“Naar aanleiding van het incident op de hoek van de Weststraat en Sint-Sebastiaansstraat kwamen vooral op sociale media nogal wat reacties over onze buurt waar wij ons als bewoners en wijkcomité moeilijk in kunnen vinden. We vonden het toch belangrijk hierop te reageren”, zegt voorzitter Tom Dutry van het wijkcomité. “Getto? Gevaarlijke buurt? Het lijkt ons redelijk overdreven. Wij wonen naast het park en mogen er dagelijks van genieten. Het park leeft ook echt. Al eens gezien hoeveel mensen hier komen joggen, spelen met de kinderen of wandelen met hun hond? Er zal daar inderdaad iets gebeurd zijn en die drugs en dat geweld horen hier niet, maar je kunt toch echt niet van een no-go-zone spreken.”

Barbecueën in het park

Dat bewijst het wijkcomité door regelmatig ontmoetingsactiviteiten voor de buurt in het park te organiseren. “Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vindt er plaats en af en toe spreken we ook af om samen eens te barbecueën in het park. Net die ontmoeting en met elkaar praten verbindt mensen. Daar dient het park voor: samen genieten van een mooie en gezonde omgeving. We voelen dan ook niet de nood om ons op te sluiten of het park te mijden. Integendeel, we willen het park nog meer tot leven laten komen.”