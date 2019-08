Wijkcomité organiseert rommelmarkt op Schiervelde CDR

07 augustus 2019

Het wijkcomité van Schiervelde organiseert op zondag 18 augustus zijn jaarlijkse rommelmarkt. In verschillende straten van de wijk Schiervelde kunnen geïnteresseerden een stand plaatsen om hun spulletjes te verkopen. Het wijkcomité hoopt op mooi weer zodat iedereen een dag lang kan rommelen in de buurt. Aan het speelplein in de Schierveldestraat kun je iets eten en drinken. De kleinsten kunnen zich laten schminken. De opbrengst gaat naar een goed doel. Inschrijven voor de rommelmarkt kan op 0470/35.16.37 of via rommelmarktschiervelde@gmail.com. Je betaalt zes euro voor een stand van zes meter.