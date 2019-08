Wijk viert peterschap reuzin Tante Babiele met stoet en doop Valentijn Dumoulein

25 augustus 2019

13u26

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Roeselare De wijk Het Groenpark heeft het peterschap van de Roeselaarse reuzin Tante Babiele op zich genomen. Daar hoorde zondag ook een doopfeest bij, dat voorafgegaan werd door een reuzenstoet.

“Vorig jaar ontsproot het idee om voor ons wijkfeest eens met een reus in zee te gaan”, vertelt Thierry Bouckenooghe. “Zo geschiedde: het Groenpark neemt het peterschap van Tante Babiele op zich.” Dat gebeurde ook officieel: wijkbewoners Rudy Vankeirsbilck en Hendrika Taverne zijn voortaan peter en meter van de reuzin. Dat vierde de wijk zondagvoormiddag met een heuse reuzenstoet aan het begin van de Platanenstraat. Enkele Roeselaarse reuzen en koninklijke harmonie De Verbroedering Beveren en het Beverly Percussion Ensemble trokken samen naar de feestweide in de Meelbessenstraat. Tante Babiele ging uiteraard voorop. Eens aangekomen stond de reuzin nog een doop te wachten. Bedoeling is dat ze regelmatig haar opwachting maakt bij activiteiten van de buurt.