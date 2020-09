Wiener Circus verblijdt senioren Ter Berken met bezoekje Valentijn Dumoulein

17 september 2020

15u40 0 Roeselare Door de coronacrisis staan de artiesten en het materiaal van het Wiener Circus al een half jaar stil in Diksmuide. Om toch iets te kunnen betekenen voor hun medemens trekken de artiesten dezer dagen naar verschillende woonzorgcentra. Donderdag hielden ze halt bij de senioren Ter Berken, die zichtbaar genoten van de optredens.

Sinds de lockdown van 14 maart staat het Wiener Circus stil in Diksmuide, de halte waar ze voor het laatst hun tenten hadden opgeslagen voor de coronacrisis toesloeg. “Door de corona-maatregelen is op tournee gaan langs de Vlaamse steden en gemeenten op dit ogenblik onmogelijk”, zegt Judith Deryckere van zorggroep Motena, waartoe Ter Berken behoort. “Onder normale omstandigheden zouden zij dit jaar fier voor de 55ste maal in België op tournee zijn. Nu hebben ze het plan opgevat om met hun show richting de woonzorgcentra in de buurt te trekken. Donderdag kwamen ze voor onze senioren spelen.” Het circusspektakel wordt in openlucht vertoond en omvatte een mooie mix van de vaste circusdisciplines zoals jongleren, acrobatie en clownerie. De senioren genoten merkbaar van het spektakel in hun achtertuin.