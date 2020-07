Wielrenner Ward Vander Meiren buiten levensgevaar: “Opgelucht, maar nog lange weg te gaan” LSI

Bron: LSI 12 Roeselare Dankzij een spoedoperatie in Ieper is het levensgevaar bij eliterenner Ward Vander Meiren (37) uit Roeselare voorlopig geweken. Hij liep zondag bij een verkeersongeval tijdens een trainingstocht in Kemmel (Heuvelland) tal van zware breuken op en kijkt aan tegen een lange revalidatie. “Maar de eerste signalen zijn hoopgevend”, klinkt het bij ploeggenoot Briek Beuselinck, die het ongeval zag gebeuren.

Samen met ploegmakkers Briek uit Koekelare en John-Ross Clauw uit Handzame had Ward er zondag rond 12.45 uur al een trainingstocht van ruim drie uren opzitten. Op het kruispunt van de Kriekstraat en de Vierstraat in Kemmel (Heuvelland) liep het evenwel fout. Op het onoverzichtelijke kruispunt met voorrang van rechts kwam een sproeimachine van de rechterkant aangereden. Briek en John-Ross konden het gevaarte ontwijken. Ward probeerde dat ook, maar kwam ten val en raakte onder de wielen van het landbouwvoertuig. Een mugteam diende hem de eerste zorg toe en bracht hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Ieper.

Oog van de naald

“Een eerste spoedoperatie is geslaagd en zorgde ervoor dat hij buiten levensgevaar is”, aldus Briek. Wards vader Frans bevestigt dit. “Een flinke opluchting, alhoewel de weg naar herstel nog lang zal zijn en nog tal van operaties wellicht zullen volgen”, vindt Briek. “Hij mag zich volgens de dokters gelukkig prijzen dat hij jong is en over een goede conditie beschikt. Hij kroop door een klein oogje van een naald.” Briek zag het ongeval voor zijn ogen gebeuren. “Ik dacht aanvankelijk dat de shock wel meeviel, maar van zodra ik zondagavond alleen was, begon ik te piekeren. Ik probeer me nu met enkele mensen te omringen en mijn gedachten wat te verzetten.”