Wielrenner Ward Vander Meiren (37) in levensgevaar na botsing met sproeimachine in Heuvelland LSI

19 juli 2020

15u57 126 Roeselare Eliterenner zonder contract Ward Vander Meiren (37) uit Roeselare heeft zondagmiddag bij een verkeersongeval levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Tijdens een trainingstocht samen met twee teamgenoten van Vind! Cycling Project kwam hij tussen Kemmel (Heuvelland) en Dikkebus onder een sproeimachine terecht.



Samen met ploegmakkers Briek Beuselinck uit Koekelare en John-Ross Clauw uit Handzame had Ward er rond 12.45 uur al een trainingstocht van ruim drie uren opzitten. Op het kruispunt van de Kriekstraat en de Vierstraat liep het evenwel fout.

Voorrang van rechts

Op het onoverzichtelijke kruispunt met voorrang van rechts kwam een sproeimachine van de rechterkant aangereden. Briek en John-Ross konden het gevaarte nipt ontwijken. Ward probeerde dat ook, maar kwam ten val en raakte onder de wielen van het landbouwvoertuig. Een mugteam diende hem de eerste zorgen toe en bracht hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Ieper. Een deskundige van het parket onderzoekt ter plaatse de precieze omstandigheden.

Onder de indruk

“Alles ging razendsnel”, aldus ploeggenoten John-Ross en Briek. “We zagen Ward onder de wielen terecht komen. Onze eerste reactie was om hem zo snel mogelijk te helpen en de hulpdiensten te bellen. Nu staan we hier hulpeloos op meer nieuws over zijn toestand te wachten. We hopen natuurlijk dat het toch nog goed komt. We zijn wel stevig onder de indruk. Maar het zal wel lukken om nog naar huis te fietsen.”

Ook de chauffeur van het landbouwvoertuig was zwaar onder de indruk van het ongeval. Hij gooide nog alle remmen dicht maar kon het ongeval niet vermijden.

Kemmel Koers

Ward Vander Meiren had na een jaar van vooral revalideren in 2019 zijn zinnen op zijn laatste competitieve jaar als eliterenner zonder contract gezet in 2020. “Volgende week zouden we samen de koers in Kemmel rijden”, zucht John-Ross. “En hij wou nog eens schitteren in de Hel van Kasterlee eind dit jaar, een zware duatlon”, vult Briek aan. “Mogelijks nog een extra jaartje breien want door de coronacrisis is er dit jaar van koersen nog niet veel in huis gekomen.”

Naast wielerwedstrijden nam Ward regelmatig ook deel aan een dua- of triatlon. Hij is ook lid van Triatlonteam Roeselare. Eind 2019 stond hij voor de zevende keer aan de start van de Hel van Kasterlee. Hij was er al eens tiende geëindigd maar zag de editie van 2019 vooral als deel van zijn revalidatie na een achillespeesscheur tijdens de Hel 2018 en een sleutelbeenbreuk na een val op training in november 2019. Hij koppelde aan zijn deelname toen een goed doel, namelijk de vzw Victor, een thuisbegeleidingsdienst voor mensen met autisme. Broer Thijs kampt al sinds zijn geboorte met een autismespectrumstoornis.