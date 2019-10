Wielerclub Oekene viert kampioenen CDR

23 oktober 2019

Wielerclub Oekene verzamelde in het clublokaal De Platte Tube om de kampioenen in de bloemen te zetten. De titel was in de A-ploeg voor Dirk Carrier en Gregorius Herrema. Tom Eeckhout mag zich kampioen van de B-ploeg noemen en bij de C-ploeg was het applaus weggelegd voor Filiep Vermeulen, Carlos Algoet, Patrick Herrema en Freddy Oosterlinck.