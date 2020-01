Wie wordt Junior Stadsdichter 2020? CDR

17 januari 2020

Roeselare duidt jaarlijks een Junior Stadsdichter aan. Hij of zij wordt traditiegetrouw bekend gemaakt op de Gedichtendagn dit jaar op 30 januari. Op vandaag zijn de vijf kanshebbers op de titel al bekend. Het gaat om Babette Hoornaert uit het zesde leerjaar van de Vikingschool, Daan De Keyzer die in het vijfde leerjaar van de Spanjeschool zit, Maurice Tyvaert en Lowie Thoen uit het zesde leerjaar van de Vikingschool, Flore Carrein die in de Zilverbergschol in de vijfde klas zit en Taylord Temuna Tambu, zesdeklasser in Sint-Lutgart. Wie uiteindelijk wint, wordt bepaald door het grote publiek. Hun pennenvruchten kan je lezen op https://kenniscentrumarhus.wixsite.com/juniorstadsdichter?fbclid=IwAR2MdO69zz-4mFsFLXudhM4S5OVfmGhMQn8eXqipcFcvL8ppOJPUP8kseJU. Op dezelfde site kan je vervolgens ook stemmen op je favoriet.