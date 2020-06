Wie wint Roeselaarse Persprijs? CDR

08 juni 2020

14u36 1 Roeselare In juni reikt Perskring Roeselare al voor de veertiende keer haar Persprijs uit. Vorig jaar gingen Jimmy Hostens en Rino Feys dankzij de strip ‘Altijd ergens oorlog’ met de eer lopen en ook dit jaar zijn er drie genomineerden die het voorbije jaar positief in het nieuws kwamen.

Eerste kanshebber is Hans Kluge, die door de World Health Organisation (WHO) aangesteld werd als Europees directeur. Ook Sofie Vervaecke is genomineerd. De ballerina is al langer actief bij het Staatstheater Ballet Nürnberg, maar laat er zich nu ook opmerken als choreografe. Derde kanshebber is Ingel Demedts, longarts bij AZ Delta, die door de Perskring genomineerd werd als symboolfiguur voor de hele Roeselaarse zorgsector. Stemmen voor je favoriet kan nog tot zondag 21 juni om 20 uur op www.perskringroeselare.be. De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de prijs gebeurt op vrijdag 26 juni.