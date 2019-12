Wie wint Groene Pluim 2020? CDR

06 december 2019

Naar jaarlijkse traditie reikt Groen Roeselare straks opnieuw de Groene Pluim uit. Daarmee zet de partij een persoon of organisatie die werkt aan een meer sociale, gelijke, gezonde, groene en warme samenleving in de kijker. Groen nomineerde drie organisaties en het brede publiek kan stemmen wie uiteindelijk wint. De eerste genomineerde voor de Groene Pluim 2020 is de Lokaalmarkt, de boerenmarkt, inclusief bar en kinderhoek, die elke vrijdag plaatsvindt in de ontwijde Sint-Amandskerk. Tweede kanshebber is Roeseloare Zingetegoare waarbij in een ongedwongen samen gezongen wordt. Tot slot is ook de vzw Inval genomineerd. Zij turnden enkele leegstaande panden in Krottegem om tot een culturele ontmoetingsplek. Stemmen kan via https://www.groenroeselare.be/kies_een_groene_pluim_2020.