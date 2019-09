Wie wint de Horeca Awards 2019? CDR

04 september 2019

Op woensdag 13 november worden de Horeca Awards voor de derde keer uitgereikt. Iedere Roeselarenaar kan opnieuw niet alleen zijn stem uitbrengen, maar ook zelf zijn favoriete zaak nomineren voor een award. Dit jaar zal voor de eerste maal de award voor beste starter uitgereikt worden. Deze categorie wordt voortaan elke editie afgewisseld met beste B&B/hotel. De vijf categorieën dit jaar zijn dan ook Beste Café, Beste Starter, Beste Restaurant, Beste Tea-Room/Brasserie en Beste Frituur. Kandidaturen kunnen ingediend worden door zowel de Roeselarenaars als de horeca-uitbaters Dit tot en met maandag 2 oktober via www.facebook.com/Horeca.Award.Roeselare Na het indienen beslist het vzw Horeca Awards Roeselare-comité per categorie een top vijf. Van 15 oktober tot en met 10 november 2019 kan er per categorie eenmalig gestemd worden op de Facebookpagina van de Horeca Awards Roeselare. De avond zelf kunnen alle aanwezigen nog een extra stem per categorie uitbrengen. De Facebookpagina stemmen en de stemmen de avond zelf tellen voor 50% mee.