Wie stapt mee met Piet, Loes en ezel Berry voor De Warmste Week? CDR

12 december 2019

07u30 0 Roeselare Ook dit jaar gaan Piet Ternest en dochter Loes op pad met hun ezel Berry voor De Warmste Week. Dit jaar stapt het trio van Nazareth naar Kortrijk en nemen ze ook andere mensen mee op sleeptouw. Al wandelend zamelen ze geld in voor vzw D.O.G.B.O.-DOGBO.

‘Is er plaats in jouw herberg?’, de actie die vader en dochter Ternest vorig jaar organiseerden voor De Warmste Week werd bijzonder goed ontvangen. Het trio werd bij aankomst in De Schorre in Boom warm onthaald door de crew van De Warmste Week, vader en dochter mochten live tijdens de uitzending hun zegje doen en sprokkelden 5.500 euro bijeen voor twee projecten voor maatschappelijk achtergestelden in het Afrikaanse Benin. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven. “Maar we pakken het deze keer iets anders aan”, vertellen Piet en Loes. “We gaan opnieuw op stap met Berry en twintig enthousiastelingen kunnen mee. Om in de kerstsfeer te komen, zal de tocht niet toevallig starten in het Oost-Vlaamse Nazareth, op zondagmorgen 22 december. ’s Avonds is er overnachting in de warme stal van kinderboerderij Het Bokkeslot in Deerlijk. Van daaruit volgen we ’s anderendaags de warmste ster, die dit jaar boven Kortrijk hangt.”

Aanmelden

Daar houden ze halt en hopen ze een mooi bedrag te kunnen overhandigen voor vzw D.O.G.B.O.-DOGBO, een vzw waarvan Piet medeoprichter is en die projecten ondersteunt in Benin. “Die avond staat onze kribbe op speelplein De Warande in Heule. Op dinsdag 24 december stappen we naar de thuisstal van Berry in Oekene. In drie dagen zullen we vijftig kilometer afleggen. Er zijn al enkele enthousiastelingen die mee wandelen, maar er kunnen nog mensen aansluiten.”

Je hiervoor aanmelden kan via plaatsinjouwherberg@gmail.com, op 0498/91.14.49 of op de Facebook-pagina ‘Is er plaats in jouw herberg?’. Een warme bijdrage leveren kan op rekeningnummer BE76 8916 8407 1995.