Wie heeft Tseren gezien? LSI

12 november 2019

17u37

Bron: LSI 0 Roeselare De politie van de zone Riho en het West-Vlaamse parket zijn op zoek naar Tseren Tsendee (56) uit Roeselare.

De man werd op zaterdag 9 november rond 12.30 uur voor het laatst gezien aan zijn woning in de Iepersestraat in Roeselare. Hij is 1,65 meter groot en mager. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een bordeaux jas, een jeans, donkere sportschoenen en een pet. Hij heeft dringend medische zorgen nodig. Wie Tseren Tsendee heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of via opsporingen@police.belgium.eu.