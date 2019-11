Wie boompje in geboortebos Krommebeekbos plant, krijgt ook eentje mee naar huis CDR

26 november 2019

Het Krommebeekbos wordt op zondag 1 december met 3,5 hectare uitgebreid. Stad Roeselare organiseert de boomplantactie en krijgt de medewerking van Natuur en Bos, Natuurpunt, Meer Bomen in Roeselare, JNM, Huis van het Kind en de Gezinsbond. In totaal worden er 9.160 bomen aangeplant, gaande van eiken over tamme kastanjes tot boskersen en kardinaalsmuts. “In de toekomst moet het Krommebeebos een natuurparadijs van 35 hectare worden met fietsdoorsteken en wandelpaden”, weet schepen Michèle Hostekint (Sp.a & De Vernieuwers. “In 2015 werd al 3,76 hectare aangeplant, in 2017 3,5 hectare en straks nog eens 3,5 hectare nieuw bos.”

Iedereen die wil, mag helpen bij de aanplant. Maar er ging ook een specifieke uitnodiging naar alle Roeselaarse gezinnen bij wie er in 2018 en 2019 een kindje werd geboren. “Die 1.200 kindjes maken onze stad een pak levendiger en samen met hen willen we de stad nu ook een pak groener maken”, aldus de schepen. “Het is de bedoeling om samen met hen een geboortebos aan te planten, maar we hebben voor al die gezinnen ooknog een verrassing in petto. Elk kindje krijgt namelijk ook een boompje mee om thuis te planten. Die kunnen afgehaald worden aan de stand van het Huis van het Kind.”

De boomplantactie start op 1 december om 14 uur ter hoogte van de Pater Pire- Broeder Adolfstraat. Er wordt tot 16.30 uur geplant onder deskundige begeleiding van de boswachters van Natuur en Bos. Inchrijven kan via pod@roeselare.be. Je trekt best laarzen aan en een spade meenemen is ook handig. Er wordt aangeraden om te voet of per fiets naar Beveren af te zakken en er wordt dan ook een fietsenstalling voorzien in de Pater Pirestraat. Wie toch met de auto komt, kan parkeren in de Izegemsestraat ter hoogte van Dosko Beveren.