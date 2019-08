Wie bakt taart voor eerste verjaardag KOERS? CDR

01 augustus 2019

KOERS. Museum van de Wielersport viert feest op zondag 8 september. Die dag is het precies een jaar geleden dat het museum - na grondige renovatie- en vernieuwingswerken - de deuren van het Arsenaal opnieuw opengooide voor het publiek. Ook de Roeselaarse wielerheld Jean-Pierre Monseré zou dit jaar op 8 september 71 jaar geworden zijn. Bovendien is het die dag ook Open Monumentendag. Het programma van het verjaardagsfeest wordt later deze maand bekend gemaakt, maar nu is al duidelijk dat het team achter KOERS er een feestje met verjaardagstaart van wil maken. Het roept dan ook iedereen op om zelf een taart te bakken voor een feestelijke taartbuffet op zondagmiddag. Zo kan KOERS een feestje bouwen voor en door iedereen.