West-Vlaanderens Mooiste en Mirom doen je fietsen en wandelen langs het warmtenet CDR

08 juli 2019

De fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste en afvalintercommunale Mirom slaan de handen in elkaar voor enkele unieke fiets- en wandeltochten. Op zondag 25 augustus worden de kinderfietstocht van 15 kilometer, de familiale fietstocht van 25 kilometer en enkele wandeltrajecten door Roeselare herdoopt tot ‘Ronde van het Warmtenet’. Wandelen en fietsen zal gebeuren langs en over de buizen van het warmtenet langs verschillende locaties die verwarmd worden met restwarmte van de verbrandingsoven: verschillende woonprojecten, scholen en andere organisaties, AZ Delta en De Spil. Ondereg worden infopunten voorzien, een speurtocht, spelletjes en animatie voor de kinderen en bij het eindpunt in de hallen zullen deelnemers nog eens stevig kunnen uithalen met de ‘afvalknaller’. Meer op www.westvlaanderensmooiste.be.