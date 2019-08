West-Vlaanderens Mooiste doet je de kustprovincie verkennen per fiets, te voet of al skeelerend Vijf redenen waarom ook jij van de partij moet zijn tijdens de sportieve vierdaagse Charlotte Degezelle

09 augustus 2019

09u53 1 Roeselare Bij fervente fietsers is de vierdaagse van 22 tot en met 25 augustus wellicht al maanden met rood omcirkeld in de agenda want dan is het opnieuw tijd voor West-Vlaanderens Mooiste. De fietsvierdaagse biedt je opnieuw de kans om vanuit Roeselare per fiets idyllische plekjes, mooie landschappen en toeristische trekpleisters te ontdekken. De organisatie mikt opnieuw op 10.000 deelnemers. Wij lijsten de vijf ultieme redenen op waarom ook jij dit jaar van de partij moet zijn.

1* Ongezien aanbod aan fietstochten

Recreatieve fietsers, mountainbikers, wielertoeristen en gezinnen. Allemaal komen ze aan hun trekken tijdens West-Vlaanderens Mooiste waar er op vier dagen tijd niet minder dan 27 verschillende fietstochten op het programma staan. Die variëren van 15 tot 175 kilometer en beslaan heel de provincie. “Dagelijks zijn er uitgepijlde parcours van verschillende afstanden voor de geoefende en recreatieve fietsers”, vertelt Björn Leenknegt van de organisatie. “De routes op donderdag gaan via Westrozebeke naar Langemark-Poelkapelle of doorheen de IJzerbroeken naar Lo-Reninge. Misschien spreekt de rit op vrijdag doorheen bospartijen naar Ruddervoorde meer aan. Op zaterdag gaan we op ontdekking in het zuidelijk deel van de provincie naar de streek rond Kruiseke, Geluveld en het Heuvelland. Op zondag zijn er enerzijds kortere fietstochten die zich op gezinnen met kinderen richten, anderzijds gaan de lange ritten richting Werken en Diksmuide.”

2* Ook voor andere sportievelingen

West-Vlaanderens Mooiste wordt dan wel de fietsvierdaagse genoemd, maar ook wandelaars komen aan hun trekken en voor het eerst worden er, dankzij een samenwerking met iSkate Izegem-Roeselare, ook skeeleraars verwelkomd. Op zondag 25 augustus kan je te voet Roeselare en deelgemeente Beveren verkennen via bepijlde wandeltochten van 12, 18 of 24 kilometer. Er is ook een family & kidstoer van 6 kilometer. De skeeleraars worden verwacht op zaterdag 24 augustus. Zij kunnen hun inline skates aantrekken om 25 of 50 kilometer af te leggen. Bovendien wordt in Expo Roeselare ook een skeelerzone aangelegd voor wie eens wil kennismaken met de sport.

3* Tal van subevenementen

West-Vlaanderen Mooiste blijkt de perfecte kapstok voor tal van andere nevenevenementen. Zo is er op donderdag 22 augustus een Sporteldag waar 55-plussers kunnen kennismaken met tal van sport- en beweegactiviteiten van katapultschieten over lijndansen tot Core Stability. Op zaterdag 24 augustus kunnen kinderen dankzij Kijk! Ik fiets! In amper drie uur leren fietsen en er wordt ook gedacht aan liefhebbers van het vintagegebeuren. “Op zaterdag vinden liefhebbers van retrofietsen en retrotochten hun gading tijdens Retro Velo met de retrofietstocht Tournee Velo en de retrofietsbeurs Bazaar Velo”, aldus Björn. “Op zondag 25 augustus is er ook nog De Zoevende Zapper, een kinderfietstocht op maat van kinderen met meerdere stopplaatsen waarin spel- en sportmomenten voor kinderen centraal staan. De Ronde van het Warmtenet laat je diezelfde dag kennis maken met het Roeselaarse warmtenet. Langs de route kom je meer te weten over het warmtenet en ontdek je allemaal meer van dat mooie en warme verhaal.

4* Ambiance met onder meer de Ment Party Band

Na de inspanning volgt de ontspanning. Tijdens West-Vlaanderens Mooiste kan je ook genieten van verschillende optredens. Op donderdag 22 augustus brengen The Gipsys tussen 14 en 18 jaar covers van hits uit de sixties tot vandaag en op zaterdag 24 augustus tovert Dj Wesley de Expo om tot een zomerse après tour bar. “Het fietsevent afsluiten doen we zondagavond vanaf 16.30 u. met het optreden van de Ment Party Band”, weet Björn. Spilfiguur van deze partyband is acteur David Michiels die de Vlaamse hits naar z’n hand zet.

5* Steun het goeie doel

Als er een Roeselaarse is die gek is op de fiets dan is het wel de Rumbeekse Myriam Alliet. De voorbije jaren fietste ze onder meer naar Santiago de Compostella, Rome en Denemarken. Deze zomer heeft ze er al een tocht van ruim 2.000 kilometer opzitten van Calpe naar Rumbeke. Die fietste ze ten voordele van GIDOS, een sportvereniging met een recreatief en een competitief aanbod voor personen met een beperking. Tijdens West-Vlaanderens Mooiste kan je op zondag 25 augustus ten voordele van Myriam’s goede doel steak met frietjes smullen. Volwassenen betalen 17 euro, kinderen krijgen een Zappermenu voor 10 euro. Inschrijven is noodzakelijk en kan via de website.

Tot slot nog de nodige praktisch info: Start en aankomst van alle ritten is in Expo Roeselare aan de Diksmuidsesteenweg. Je kan er op donderdag en vrijdag inschrijven en starten tussen 8 en 15 uur en op zaterdag en zondag tussen 7.30 en 15 uur Deelnemen kost 5 euro per persoon, per dag/tocht. Kinderen tot 14 jaar nemen gratis deel. Wie vier dagen fietst, betaalt 16 euro. Meer info op www.westvlaanderensmooiste.be.