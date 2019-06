West-Vlaanderen boven bij Biovita CDR

03 juni 2019

Bio-supermarkt Biovita organiseert op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni een “Lekker Lokaal” evenement. Tijdens deze tweedaagse worden alle West-Vlaamse producten in het zonnetje gezet. “Klanten worden zich steeds bewuster van waar onze voeding komt. We spelen hier steeds meer op in en het is dan ook verrassend hoe dichtbij vele Biovitaproducten gekweekt of geproduceerd worden” aldus zaakvoerster Lien Fonteyne. “Op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni vertellen heel wat van onze West-Vlaamse producenten gepassioneerd en met trots het verhaal over hun producten en laten ze je volop proeven.”

Tijdens hun “Lekker Lokaal” event houdt Biovita een culinaire ontdekkingstocht doorheen West-Vlaanderen: de wafels van Biscovit uit Ieper, de ambachtelijke bio kazen van het Dischof uit Keiem-Diksmuide, het fruit en producten van vruchten van O’bio uit Wielsbeke, Tylbert Komboecha uit Oedelem, de vegetarische burgers van La Vie est Belle uit Oostkamp, Komboefarma komboecha uit Wingene, artisanale koffie van Koffie Kàn in Wenduine, ambachtelijke geitenkaas van het Reigershof in De Haan en De Damse kaas, de kruiden van Biobox en het natuurvlees van Dobbelaere uit Damme. Deze producten worden aangeduid met het label “Lekker Lokaal” en hierop geeft Biovita 10% korting tijdens hun tweedaagse. Bovendien geldt deze korting ook op alle groenten en fruit en natuurvlees.